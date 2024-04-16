اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفيدرالي

رئيسة "الفيدرالي" في سان فرانسيسكو: لا حاجة لتعديل الفائدة بالوقت الحالي

أشارت إلى النمو الاقتصاد القوي ومتانة سوق العمل وارتفاع التضخم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أنه ليس هناك حاجة ملحة لتعديل أسعار الفائدة، مشيرة إلى النمو الاقتصادي القوي ومتانة سوق العمل والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأشارت ماري دالي إلى ضرورة التأكد من أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف البالغ 2% قبل التفكير في خفض الفائدة، لافتة إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد في الوقت الحالي.

يذكر أن "الفيدرالي" كان قد ثبّت أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط