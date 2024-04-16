رئيسة "الفيدرالي" في سان فرانسيسكو: لا حاجة لتعديل الفائدة بالوقت الحالي

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أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو ماري دالي، أنه ليس هناك حاجة ملحة لتعديل أسعار الفائدة، مشيرة إلى النمو الاقتصادي القوي ومتانة سوق العمل والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأشارت ماري دالي إلى ضرورة التأكد من أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف البالغ 2% قبل التفكير في خفض الفائدة، لافتة إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد في الوقت الحالي.

يذكر أن "الفيدرالي" كان قد ثبّت أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو.