رئيس وزراء باكستان يدعو لتوثيق التعاون مع السعودية لتعزيز الاستثمارات في بلاده

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى تعاون أوثق بين بلاده التي تعاني ضائقة مالية والسعودية من أجل تعزيز الاستثمارات السعودية في باكستان، حسبما ورد في بيان حكومي صدر الثلاثاء.

وأدلى شهباز شريف بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل يوم الاثنين إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد لبحث مجموعة من القضايا، لاسيما كيفية مساعدة باكستان في التغلب على أزمتها الاقتصادية.

وكان شريف التقى الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، أحد أقرب حلفاء باكستان والمورد الرئيسي للنفط إلى إسلام أباد.

ووفقا لمسؤولين باكستانيين، أكد الأمير محمد لباكستان أن السعودية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في باكستان.

وقال شريف، يوم الاثنين، إن زيارة الأمير فيصل والوفد رفيع المستوى المرافق له أظهرت ”التزام البلدين القوي بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة”.

كما التقى الأمير فيصل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

ومن المتوقع أن يلقي كلمة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في وقت لاحق من الثلاثاء.

جدير بالذكر أن السعودية أودعت في يوليو/تموز ملياري دولار في البنك المركزي الباكستاني لتعزيز احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي.