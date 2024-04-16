صادرات مصر السلعية ترتفع 5.3% إلى 9.6 مليار دولار في الربع الأول

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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، ارتفاع صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 9.312 مليار دولار.

وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار.

وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.445 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.44 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.72 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار.

وأظهر التقرير، تسجيل الصناعات الطبية لصادرات بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.