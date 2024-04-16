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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد مصر

متعاملون: أقل عرض تلقته مصر في ممارسة لشراء قمح 218.9 دولارا للطن

لشراء 60 ألف طن من القمح الأوكراني

القاهرة - رويترز
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قال متعاملون إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اليوم الثلاثاء في ممارسة لشراء قمح هو 218.9 دولار للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الأوكراني على أساس تسليم ظهر السفينة.

وتلقت الهيئة العرض من شركة إل.دي.سي.

وفي مارس الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ومتعاملون، إن الهيئة اشترت 110 آلاف طن من القمح في ممارسة دولية. وقالوا إن الكمية عبارة عن 50 ألف طن من القمح البلغاري، و60 ألفا من القمح الروماني.

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وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم توريد القمح 2024.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

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