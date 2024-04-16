وزيرة الخزانة الأميركية: تصرفات إيران قد تتسبب في "تداعيات اقتصادية" عالمية

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حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الثلاثاء من الأضرار الاقتصادية العالمية المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتعهدت يلين، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا في استخدام سلطات العقوبات لمعالجة "نشاط إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار" في المنطقة.

أدلت يلين بتصريحاتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، قائلة إن الهجوم الصاروخي الإيراني في نهاية الأسبوع على إسرائيل "يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية لمواجهة نشاط إيران الخبيث".

وأضافت: "من هجوم نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية".

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد رداً على ما تقول طهران إنه غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر. وقال قائد الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إن بلاده سترد على الهجوم، في حين حذر زعماء العالم من الانتقام، في محاولة لتجنب دوامة العنف.

بينما يعقد صندوق النقد الدولي ووكالة الإقراض الأخرى، البنك الدولي، اجتماعاتهما للربيع هذا الأسبوع، تتصدر جدول الأعمال التوترات المتصاعدة بسرعة بين إيران وإسرائيل وما يمكن أن يؤدي إليه التصعيد بالنسبة للاقتصاد العالمي.

كانت إسرائيل وإيران تسيران على مسار تصادمي طوال الحرب الإسرائيلية التي دامت ستة أشهر ضد مقاتلي حماس في غزة. واندلعت الحرب بعد أن قادت جماعتان مسلحتان مدعومتان من إيران هجوما في 7 أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل واختطاف 250 آخرين. وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة في دمار واسع النطاق وقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

وقالت يلين: "لقد استهدفنا أكثر من 500 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ بداية عمل الإدارة"، مشيرة إلى العقوبات المفروضة على برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وجماعات حماس والحوثيين وحزب الله وميليشيات عراقية أخرى.

وقالت: "لن تتردد وزارة الخزانة في العمل مع حلفائنا لاستخدام سلطة العقوبات لدينا لمواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار الذي يقوم به النظام الإيراني". وأضافت: "أتوقع تماما أننا سنتخذ إجراءات عقوبات إضافية ضد إيران في الأيام المقبلة".

وينعقد هذا التجمع السنوي في الوقت الذي تهدد فيه الصراعات المستمرة الأخرى، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، الاستقرار المالي العالمي.

وفي فبراير/شباط، عرضت يلين أقوى دعم علني لها حتى الآن لفكرة تصفية ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل.