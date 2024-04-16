"الأونكتاد": تجارة السلع الدولية انخفضت 1% خلال 2023 رغم نمو الاقتصاد العالمي

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في حين أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعا في الأصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أحدث تقرير لها من أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو هذا العام. حثت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث ستشارك، بقوة على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة، مؤكدة أن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بشكل غير متناسب على البلدان النامية.

وبالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل لتخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قال التقرير إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.

ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل. ومن أجل استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف ومنع المزيد من التصدع، تسلط الأمين العام للتجارة والتنمية في الأمم المتحدة غرينسبان الضوء على مجالين بالغي الأهمية. وقالت "إننا ندعو إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق". "تحتاج البلدان المقترضة إلى مزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية."

الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء

وقد قامت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا (COVID-19) وزيادة الهيمنة على السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وفي عام 2023، على الرغم من استقرار التوظيف، انخفض التضخم، ما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض، وليس الطلب فقط، ساهمت في التضخم المبكر. كما لم يجد التقرير أي دليل على وجود دورة مخيفة حيث يؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية.

كما أن تزايد الحمائية وتعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية.

وفي عام 2023، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1%. على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركاً مهماً للنمو هذا العام، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business".

تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، لتضيف إلى الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الجفاف الناجم عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما.

وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية هذا العام.

وحذر التقرير أيضاً من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.

إصلاح هيكل الديون العالمية

وتواجه العديد من البلدان النامية تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة.

وفي عام 2022، شهد ما يقرب من نصف الدول النامية التي شملتها الدراسة والتي تتوفر عنها بيانات، تحويلات صافية سلبية على الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة. وتجاوزت التدفقات الخارجة إلى الدائنين الخارجيين، بما في ذلك المقرضون الثنائيون والمتعددو الأطراف والخاصون، المدفوعات الواردة بنحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان مجتمعة.

وعلاوة على ذلك، أبدى الدائنون من القطاع الخاص، على وجه الخصوص، اهتماماً أقل بإقراض البلدان النامية.

وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، تحول صافي التحويلات على الديون العامة والمضمونة من القطاع العام من الدائنين من القطاع الخاص من تدفق أكثر من 40 مليار دولار إلى تدفق إلى الخارج بما يقرب من 90 مليار دولار، مما يكشف عن عيوب في الدين الحالي والبنية المالية.

وحتى مع تسجيل بعض البلدان النامية إصدار سندات قويا في الأشهر الأولى من عام 2024، فإن الوصول إلى الأسواق بشكل غير متساو ومكلف لا يزال قائما.

ترجع جذور أزمة الديون الحالية إلى قضايا بنيوية، ناشئة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والاعتماد على السلع الأساسية، وتكاليف تغير المناخ.

ودعت "الأونكتاد" إلى إنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية.

انخفاض السلع بالدولار ولكن الأسعار المحلية لها رأي آخر

وتماشيا مع دورة السلع الأساسية العالمية، انخفضت أسعار المواد الغذائية مقاسة بالدولار جزئيا، ومع ذلك استمرت الأسعار المحلية في الارتفاع في العديد من البلدان النامية، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويحدد تقرير التجارة والتنمية عدة عوامل تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر أيضاً بالعديد من المنتجين في البلدان النامية. وتشمل هذه العوامل التركيز الكبير داخل سلاسل القيمة الغذائية العالمية، والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية، والتأثير المتزايد للتمويل على أسواق السلع الأساسية.

ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق حاد في جميع أنحاء البلدان النامية. وإذا استمرت اتجاهات السوق الحالية، فسوف يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.