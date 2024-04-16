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اقتصاد تركيا

"المركزي" التركي يتكبد خسارة بنحو 25 مليار دولار في 2023

جاء ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد

دبي - العربية.نت
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تكبد البنك المركزي التركي خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة أو 25 مليار دولار في عام 2023، ما يشكل أول تراجع بعد سنوات من الأرباح المتتالية.

جاء ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد وتكلفة برنامج الادخار المدعوم من الحكومة والمصمم لحماية المودعين من انخفاض قيمة العملة.

ويبقى التركيز حاليا على الآلية المعروفة محليًا باسم "KKM" والمصممة لتكون بمثابة دعم لليرة، والتي قدمتها السلطات في أواخر عام 2021.

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