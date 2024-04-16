اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الدوحة (iStock)
جانب من العاصمة القطرية الدوحة -iStock
اقتصاد قطر

رومانيا تتطلع لجذب استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار يورو

على هامش زيارة لرئيس الوزراء الروماني للدوحة

بوخارست - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

قال رئيس وزراء رومانيا، مارتشل تشولاكو، اليوم الثلاثاء خلال زيارة رسمية لدولة قطر إن رومانيا تتطلع لجذب استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار يورو (15.91 مليار دولار).

وقال تشولاكو في بيان "قطر شريك تجاري مهم لرومانيا في منطقة الخليج وجذب استثمارات بقيمة 15 مليار يورو سيساعد على تعزيز تعاوننا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط