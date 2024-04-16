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قال رئيس وزراء رومانيا، مارتشل تشولاكو، اليوم الثلاثاء خلال زيارة رسمية لدولة قطر إن رومانيا تتطلع لجذب استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار يورو (15.91 مليار دولار).

وقال تشولاكو في بيان "قطر شريك تجاري مهم لرومانيا في منطقة الخليج وجذب استثمارات بقيمة 15 مليار يورو سيساعد على تعزيز تعاوننا".