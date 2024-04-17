البطولة الدولية للبرمجة تنطلق في مدينة "الأقصر" بمشاركة 111 دولة

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انطلقت منافسات البطولة الدولية للبرمجة - فى دورتها السادسة والأربعون والسابعة والأربعون، بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024 ، و تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن البطولة تعد الحدث الأكبر الأهم في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوي العالم و هى واحدة من أهم الأحداث التي تنظم على أرض مصر خلال الفترة الحالية ، إذ تجمع شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.

وأوضح "عبد الغفار" أن بطولة الدولية للبرمجة ICPC أنشأت عام 1977 ، ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، واستمرت على مدار أكثر من أربعة عقود ونجحت فى جذب أفضل وأمهر الطلاب من جميع أنحاء العالم ، والانتشار عالمياً كمنصة للتنافس فى مجال حل المشكلات والبرمجة ، حيث يشارك بها سنوياً طلاب من أكثر من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 3450 جامعة حول العالم بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو؛ كما يضم مجتمع رابطة خريجى ال ICPC نحو 400 ألف خريج من مختلف دول العالم.

وأضاف أن النسخة الحالية من البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 20 ألف فريقاً.

وأوضح أن ملف الأكاديمية لإستضافة المسابقة الدولية ICPC تم قبوله بعد منافسة قوية مع 5 دول أخرى.