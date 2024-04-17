بايدن يسعى لرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من الصين

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الصيني، كجزء من سلسلة من الخطوات لدعم قطاع الصلب المحلي وجذب عماله في انتخابات هذا العام.

وفي زيارة إلى بيتسبرغ يوم الأربعاء، سيقترح بايدن رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25% على بعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية كجزء من المراجعة المستمرة، بينما تطلق الولايات المتحدة أيضًا تحقيقًا رسميًا في صناعة بناء السفن في الصين. وسيكرر بايدن التأكيد على أن شركة "United States Steel"، ومقرها في بيتسبرغ، يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة.

وتستهدف هذه الخطوات شريحة صغيرة نسبيًا من السوق الأميركية، حيث يبلغ إجمالي واردات الصلب والألمنيوم الصيني حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2023. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الإعلانات تهدف إلى تجنب الزيادة المتوقعة وحماية السوق الأميركية.

وقالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني، للصحفيين: "يدرك الرئيس أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي، لكن علينا أيضًا حماية تلك الاستثمارات وأولئك العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين".

ويأتي هذا الانتقاد في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة مراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، والتي أبقى عليها بايدن إلى حد كبير.

ويعتزم بايدن التحدث إلى 200 عضو نقابي في المقر الرئيسي لنقابة عمال الصلب المتحدة، وهي رحلة مليئة بالرمزية حيث تقود النقابة المعارضة لاستحواذ شركة "Nippon Steel" على شركة "US Steel" بقيمة 14.1 مليار دولار.

وكثف الرئيس الشهر الماضي معارضته للاتفاق. وسيكرر بايدن هذه التعليقات يوم الأربعاء، قائلًا إنه "من المهم لشركة "US Steel" أن تظل شركة أميركية ومدارة محليًا"، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وقد عارض رئيس اتحاد عمال الصلب، ديف ماكول، الشروط الحالية لصفقة شركة "نيبون ستيل"، الأمر الذي استقطب الدعم من بايدن وشخصيات سياسية أخرى.

"سأتحدث معه عن المشكلة التي نواجهها مع "نيبون"، وربما أتحدث معه عن عريضة بناء السفن التي قدمناها، وأشكره على مشروع قانون البنية التحتية والجيش الجمهوري الإيرلندي، حيث بدأنا في الحصول على بعض هذا التمويل لمشروع بناء السفن". قال ماكول في مقابلة يوم الثلاثاء: “الشركات التي تحتاج إليها وبعض أصحاب العمل المستقبليين".

تفاصيل الإجراء

دعا بايدن يوم الأربعاء إلى رفع تعريفات القسم 301 على مجموعة واسعة من الصلب والألمنيوم الصيني - أي أن التعريفات على المنتجات التي تخضع حاليًا لضرائب بنسبة 0% أو 7.5% سترتفع إلى 25%. ولن تتغير الأسعار على المنتجات الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 25%.

وقال مسؤول مطلع على الخطط، متحدثًا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، إن القرار النهائي سيكون في أيدي الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، ويأتي بعد الانتهاء من المراجعة المستمرة لتعريفات القسم 301. وقال المسؤول إن الإدارة تأمل في رؤية النتائج قريبا.

وتأتي زيادة التعريفات الجمركية على المعادن على الصين حيث كانت الواردات من البلاد لسنوات غير اقتصادية بالنسبة للمشترين المحليين. إن الجمع بين التعريفات الحالية بموجب المادة 301، والتعريفات الجمركية في عهد ترامب بموجب المادة 232 وغيرها من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية القائمة، أدى بشكل فعال إلى القضاء على الواردات الصينية من الصلب والألومنيوم.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن واردات الصين من الصلب بلغت حوالي 3 ملايين طن في عام 2014. لكن البلاد استحوذت على 600 ألف طن متري فقط من واردات الصلب في عام 2023، بقيمة 900 مليون دولار، من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب البالغة 25.6 مليون طن.

وبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من الألمنيوم الصيني 200 ألف طن متري بقيمة 750 مليون دولار، من إجمالي الواردات البالغة 5.46 مليون طن.

وسيطلق مكتب التجارة الأميركية أيضًا مراجعة رسمية لقطاع النقل البحري واللوجستي وبناء السفن في الصين، وهو التحقيق الذي سعت إليه مجموعة من خمس مجموعات نقابية كبرى الشهر الماضي. وقال البيت الأبيض في البيان إن بايدن "يعتقد أنه من المهم فهم مجموعة التدخلات العدوانية الفريدة للصين في هذه القطاعات".

وسيوجه بايدن أيضًا فريقه للعمل مع المكسيك للحد من الجهود المبذولة لنقل الصلب الصيني إلى الولايات المتحدة عبر البلاد. واعترض مسؤول مطلع على الأمر عندما سئل عما إذا كان قد تم استبعاد الرسوم الجمركية المكسيكية، قائلاً إن الإدارة تريد بدلاً من ذلك العمل مع المكسيك والتوصل إلى حل مشترك.

الأربعاء هو اليوم الثاني من جولة بايدن التي تستمر ثلاثة أيام في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية انتخابية حاسمة تضم شركة US Steel وUnited Steelworkers. إنها أيضًا ولاية ميلاد بايدن – فقد زار منزل طفولته في سكرانتون يوم الثلاثاء بعد خطاب انتقد فيه سياسة ترامب الضريبية باعتبارها تفيد الأغنياء فقط.

"أنا أقدر قدومه للتحدث مع أعضائنا. يتعلق الأمر بالوظائف الآمنة. وقال ماكول: "إن إنفاذ قوانين التجارة أمر مهم، ولكن لكي تكون مهمة، فأنت بحاجة إلى سياسة صناعية حقيقية تتوافق معها". "لا يتعلق الأمر بالصلب فحسب، بل بالإطارات والمطاط، وقضايا سلسلة التوريد، والورق، وجميع أشياء البنية التحتية الحيوية الأخرى التي نمثلها في مختلف الصناعات الأخرى."