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التضخم

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال مارس

بدعم من قطاع الغذاء والمشروبات

دبي - العربية.نت
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تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته في 28 شهرا

وبهذه المعدلات تكون قد اقتربت مستويات التضخم من مستهدف المركزي الأوروبي.

ويعود السبب الرئيسي إلى تراجع الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.

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وقبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو 6.9%.

وبلغ التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.6% في مارس 2024، بانخفاض من 2.8% في فبراير. وقبل عام، كان المعدل 8.3%.

وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في ليتوانيا 0.4% وفنلندا 0.6% والدنمارك 0.8%.

وتم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 6.7% وكرواتيا 4.9% وإستونيا والنمسا كلاهما 4.1%.

ومقارنة بشهر فبراير، انخفض التضخم السنوي في ثلاث عشرة دولة عضوا.

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