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المركزي الأوروبي

رئيسة المركزي الأوروبي تشير لإمكانية خفض الفائدة في وقت قريب

قالت: سنراقب أسعار النفط عن كثب

دبي - العربية.نت
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أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التزام المركزي بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب ما لم تحدث أي صدمات كبيرة.

وقالت لاغارد، إنه سيتم مراقبة أسعار النفط عن كثب وسط مخاوف متزايدة بشأن توسع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى الحاجة لبناء المزيد من الثقة من أن معدلات التضخم ما زالت تتجه نحو المعدلات المستهدفة.

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وألمح المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحا في الصيف بالنظر لتراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.

كان محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، قد توقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مشيرا إلى ثقته المتزايدة بشأن المسار الهبوطي للتضخم.

وأضاف المسؤول أن الخفض المرتقب في يونيو سيتبعه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، إلا أنه استبعد العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى السالبة التي كانت سائدة بين عامي 2015 و2022.

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