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اقتصاد السعودية

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025

توقع وصول التضخم إلى 2.3% العام الجاري

دبي - العربية.نت
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو بنحو 5.5%. فيما خفّض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6% من 2.7% في توقعاته السابقة.

وبشأن أرقام التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2.3% خلال العام الجاري 2024، ليواصل تباطؤه في العام المقبل 2025 إلى 2%.

يذكر أن التضخم تباطأ إلى 1.6% في مارس على أساس سنوي من 1.8% في فبراير.

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كان البنك الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في 2024 بعد انكماشه في العام الماضي على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.

وقال البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الصراع في غزة يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة إذ يوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام.

وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% في 2024 وإلى 4.7% في 2025، مرجعا ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

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