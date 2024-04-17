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اقتصاد تونس

متعاملون: تونس تطرح مناقصة لشراء نحو 25 ألف طن من القمح الصلد

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الخميس

هامبورغ  - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 25 ألف طن من القمح الصلد.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الخميس 18 أبريل/نيسان.

ويُعتقد أن ديوان الحبوب طلب الكمية على شحنة للتسليم في الفترة من 20 إلى 30 مايو/أيار إذا كان المصدر من منطقة البحر الأسود أو أوروبا الشرقية أو منطقة البحر المتوسط بما في ذلك تركيا.

وطلب ديوان الحبوب تسليم الشحنة في الفترة من 15 إلى 25 مايو/أيار إذا كان مصدرها من أوروبا الغربية، أو في الفترة من 10 إلى 20 مايو/أيار في حال كانت من الولايات المتحدة أو كندا أو أميركا الجنوبية.

ويُعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 50 ألف طن من القمح الصلد في آخر مناقصته دولية طرحها في الرابع من أبريل/نيسان مقابل 383.93 دولار و384.48 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

ويواجه مستوردو القمح الصلد نقصا في الإمدادات بعد جفاف في كندا، وهي مورد كبير للقمح، لكن زيادة المبيعات من جانب تركيا ساعد في سد الفجوة.

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