واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف

1 دقيقة للقراءة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وحمل البيت الأبيض الأربعاء على "سياسات الصين ودعمها لصناعتي الصلب والألمنيوم"، وفق ما جاء في بيان.

ودعا بايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية جديدة في نوفمبر، ممثلة التجارة الأميركية إلى "درس زيادة الرسوم الجمركية" المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينيين والبالغة حاليا متوسط 7,5% "بثلاثة أضعاف"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

كما أفاد البيت الأبيض عن فتح تحقيق حول "ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية".

وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية "أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر".

وأكد البيت الابيض أن "الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن".