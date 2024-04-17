وزير التجارة العراقي: مخزون القمح والمواد الغذائية يكفي 6 أشهر
يجري تطبيق برنامج أتمتة البطاقة التموينية لاستبعاد غير المستحقين للدعم
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قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري اليوم الأربعاء إن مخزون البلاد من القمح والمواد الغذائية يكفي ستة أشهر من الاستهلاك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن العراق خرج من قائمة الدول الأكثر تضخما بأسعار المواد الغذائية، فيما تمضي وزارة التجارة قدما في تطبيق برنامج أتمتة البطاقة التموينية لاستبعاد غير المستحقين للدعم.
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وأضاف أن الوزارة تعتزم فتح منافذ لبيع مواد الإنشاء بسعر مدعوم والسيارات بسعر المصنع بالاتفاق مع شركات عالمية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزعلي قوله إن من المتوقع أن يتجاوز محصول القمح سبعة ملايين طن في موسم 2024.
وأضاف أن وزارته أبرمت اتفاقا مع وزارة التجارة لتسهيل عمليات تسلم محصول القمح بالإضافة إلى "تفريغ وتهيئة الصوامع والمستودعات والمخازن الخاصة بشركة ما بين النهرين العامة للحبوب والشركة العراقية".
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