وزير التموين المصري: لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر ومراجعة تكلفته شهريا

دقيقتان للقراءة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، نقلاً عن بيان.

وقال المصيلحي، إن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً وأن انعقادها سيكون شهرياً.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة.

وأشار إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، إن الوزير أكد على إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكداً أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضاً.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.