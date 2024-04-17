وزير الخارجية: السعودية تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في باكستان

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في باكستان، نظرا لفرص الاستثمار الموجودة في قطاعات عدة تشمل الزراعة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران.

يأتي ذلك بعد أيام من تعهد السعودية بتسريع وتيرة استثمارات في باكستان بقيمة 5 مليارات دولار.

يذكر أن باكستان تعاني من نقص احتياطيات النقد الأجنبي وأزمة في ميزان المدفوعات، وتسعى حاليا للحصول على حزمة الإنقاذ الرابعة والعشرين من صندوق النقد الدولي.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي بداية الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.