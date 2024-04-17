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سفينة في البحر الأحمر
اقتصاد إيران

وكالة: البحرية الإيرانية سترافق سفن البلاد التجارية إلى البحر الأحمر

فيما تتأهب إيران لرد إسرائيلي محتمل

دبي - رويترز
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نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن القائد البحري شهرام إيراني قوله اليوم الأربعاء إن البحرية الإيرانية ترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب أول هجوم إيراني مباشر على الإطلاق على إسرائيل، والذي شنته طهران ردا على غارة يشتبه في أن إسرائيل شنتها على مجمع دبلوماسي إيراني في دمشق.

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وتتأهب إيران لرد إسرائيلي محتمل إذ يجتمع مجلس الوزراء الحرب الإسرائيلي اليوم الأربعاء لبحث الرد.

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وقال إيراني "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر".

وأضاف "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضا".

وشهد البحر الأحمر اضطرابا كبيرا في حركة الشحن المتجهة إلى إسرائيل بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وفي 13 أبريل/نيسان، استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، والتي تقول طهران إنها مرتبطة بإسرائيل.

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