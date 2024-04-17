"ترافيجورا": سعر النحاس يجب أن يتجاوز 10 آلاف دولار للطن لتلبية الطلب

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قال الرئيس التنفيذي لـ Trafigura Group جيريمي وير في مؤتمر النحاس العالمي CRU في سانتياغو عاصمة تشيلي، إن شركات التعدين تحتاج إلى أسعار أعلى من 10 آلاف دولار للطن وربما تصل إلى 12 ألف دولار من أجل سد فجوة العرض المحتملة البالغة 8 ملايين طن بحلول عام 2034.

الجدير بالذكر أن أسعار النحاس كان قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف نقص الإمدادات، وآثار العقوبات الغربية على روسيا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النحاس نحو 26 مليون طن هذا العام، في حين أظهر مسح أجرته "رويترز" ونشر في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز في سوق النحاس إلى أكثر من 100 ألف طن في عام 2025 مقابل عجز يبلغ 35 ألف طن هذا العام.

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للنحاس في العالم. كما أنها تهيمن على الإمدادات العالمية لكثير من المعادن الصناعية الأخرى اللازمة لتحول الطاقة وهذا مصدر قلق لزعماء الغرب الذين يتعين عليهم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.