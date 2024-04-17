اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد

"ترافيجورا": سعر النحاس يجب أن يتجاوز 10 آلاف دولار للطن لتلبية الطلب

من أجل سد فجوة العرض المحتملة البالغة 8 ملايين طن بحلول عام 2034

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس التنفيذي لـ Trafigura Group جيريمي وير في مؤتمر النحاس العالمي CRU في سانتياغو عاصمة تشيلي، إن شركات التعدين تحتاج إلى أسعار أعلى من 10 آلاف دولار للطن وربما تصل إلى 12 ألف دولار من أجل سد فجوة العرض المحتملة البالغة 8 ملايين طن بحلول عام 2034.

الجدير بالذكر أن أسعار النحاس كان قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف نقص الإمدادات، وآثار العقوبات الغربية على روسيا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النحاس نحو 26 مليون طن هذا العام، في حين أظهر مسح أجرته "رويترز" ونشر في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز في سوق النحاس إلى أكثر من 100 ألف طن في عام 2025 مقابل عجز يبلغ 35 ألف طن هذا العام.

محللون يحذرون: أسعار النحاس قد تصل لمستويات قياسية! أسواق المال اقتصاد محللون يحذرون: أسعار النحاس قد تصل لمستويات قياسية!

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للنحاس في العالم. كما أنها تهيمن على الإمدادات العالمية لكثير من المعادن الصناعية الأخرى اللازمة لتحول الطاقة وهذا مصدر قلق لزعماء الغرب الذين يتعين عليهم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط