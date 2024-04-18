اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حساب المواطن
شعار برنامج حساب المواطن
حساب المواطن

أكثر من 1.4 مليون عملية لـ"حساب المواطن" في الربع الأول من 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف برنامج حساب المواطن في السعودية عن تعامله مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2024.

وذكر البرنامج وفقا لتغريدة نشرها على موقع "إكس" أن عدد الطلبات في الربع الأول بلغ 233 ألف طلب، فيما تعامل مركز الاتصال الخاص بالبرنامج مع 451 ألف مكالمة مستلمة وصادرة.
وبلغ عدد الطلبات التقنية في الربع الأول 17.2 ألف طلب.

وأعلن البرنامج أنه تم التحقق من نحو 77.3 ألف مستند خلال الربع الأول، وتقديم نحو 1.4 مليون خدمة.

كان برنامج حساب المواطن في السعودية قد أودع في 3 أبريل الجاري، 3.4 مليار ريال، مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والسبعين 10.7مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 198 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالا.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط