أكثر من 1.4 مليون عملية لـ"حساب المواطن" في الربع الأول من 2024

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كشف برنامج حساب المواطن في السعودية عن تعامله مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2024.

وذكر البرنامج وفقا لتغريدة نشرها على موقع "إكس" أن عدد الطلبات في الربع الأول بلغ 233 ألف طلب، فيما تعامل مركز الاتصال الخاص بالبرنامج مع 451 ألف مكالمة مستلمة وصادرة.

وبلغ عدد الطلبات التقنية في الربع الأول 17.2 ألف طلب.

وأعلن البرنامج أنه تم التحقق من نحو 77.3 ألف مستند خلال الربع الأول، وتقديم نحو 1.4 مليون خدمة.

كان برنامج حساب المواطن في السعودية قد أودع في 3 أبريل الجاري، 3.4 مليار ريال، مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والسبعين 10.7مليون مستفيد وتابع.

أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2024 pic.twitter.com/cuJsysrVCD — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 17, 2024

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 198 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالا.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.