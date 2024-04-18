اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الجنيه المصري والدولار اقتصاد مصر- (آيستوك)
الدولار الأميركي والجنيه المصري - آيستوك
ديون

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 168 مليار دولار بنهاية 2023

زادت 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168مليار دولار.

وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية، وفق "رويترز".

قفزة لواردات مصر من القمح بنحو 21% في الربع الأول 2024 أخبار حصرية قفزة لواردات مصر من القمح بنحو 21% في الربع الأول 2024

وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي 3%، في العام الميلادي الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط