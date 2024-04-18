ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 168 مليار دولار بنهاية 2023

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أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168مليار دولار.
وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية، وفق "رويترز".
وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي 3%، في العام الميلادي الحالي.
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