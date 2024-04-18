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بريطانيا: نرحب باستثمارات الإمارات لكن أي اتفاقات تخضع لقواعد الأمن الوطني

"أدنوك" الإماراتية كانت تدرس شراء شركة "بي.بي" البريطانية

لندن - رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن اليوم الخميس، إن بريطانيا ترحب بالاستثمارات الإماراتية لكن جميع الاتفاقات ستخضع لقواعد الأمن القومي البريطاني.

كانت "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كانت تدرس شراء شركة بي.بي البريطانية لكن الأمر لم يتجاوز المناقشات الأولية، وكانت الاعتبارات السياسية من أسباب ذلك.

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وردا على سؤال حول تقرير رويترز وما إذا كانت بريطانيا تعد بي.بي على ذلك القدر من الأهمية الذي يجعلها تحول دون أي استحواذ أجنبي عليها، قال دودن إن بريطانيا أجرت تقييمها لصفقات الاستحواذ بغض النظر عن البلد الذي يأتي العرض منه.

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وقال دودن "أرحب بشدة بالاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة... أي استثمار من أي دولة يجب أن يخضع لأمننا الوطني ونظام الاستثمار".

وأدلى دودن بهذه التصريحات خلال جلسة أسئلة وأجوبة أعقبت كلمة قال فيها إن بريطانيا تعيد النظر في الإجراءات الخاصة بالأمن الاقتصادي، بما يشمل قانون الأمن القومي والاستثمار الذي قال إنه سيخضع لعملية ضبط.

دخل القانون حيز التنفيذ في 2022، ويعطي الحكومة سلطة التدخل في صفقات الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي في قطاعات منها الطاقة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة البريطانية سبق وأن أبلغت بي.بي، وهي مدرجة في لندن، بأنها ستمنع أي محاولات استحواذ من كيانات أجنبية نظرا للقيمة الاستراتيجية للشركة.

وكانت الحكومة قد امتنعت في السابق عن التعليق بشكل مباشر على تقرير رويترز عن اهتمام أدنوك السابق بشركة بي.بي.

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