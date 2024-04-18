اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفيدرالي

بنك أوف أميركا: هناك خطر من إبقاء "الفيدرالي" الفائدة بدون تغيير حتى مارس

أبقى البنك توقعاته بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

شدد اقتصاديو بنك أوف أميركا على وجود خطر حقيقي من توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير حتى شهر مارس من العام المقبل.

وأبقى البنك على توقعاته بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل مقارنة مع توقعات سابقة بـ 6 تخفيضات كانت الأسواق تسعرها بداية هذا العام.

ويسعر المتداولون في الأسواق الآن احتمالا بنسبة 71% بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة لأول مرة في سبتمبر المقبل مقابل نسبة 44% بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يوليو، وذلك بحسب مجموعة "FedWatch CME".

الذهب يلمع وسط توترات جيوسياسية تعزز الإقبال على الملاذ الآمن أسواق المال سعر الذهب الذهب يلمع وسط توترات جيوسياسية تعزز الإقبال على الملاذ الآمن

أحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، يوم الثلاثاء الماضي، عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط