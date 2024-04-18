بنك اليابان: رفع الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الأخرى

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ذكر عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل من المرجح أن تكون أبطأ بكثير من الزيادات لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن أنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

وتتوقع الأسواق أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة التي تقف عند 0.1% حاليا وذلك في توقيت ما بين يوليو ونهاية الربع الأخير من العام.