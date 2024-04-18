رئيس الإمارات: توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كوستاريكا

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قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مع كوستاريكا اتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وذكر الرئيس في منشور على منصة إكس أن الإمارات وكوستاريكا وقعتا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين".

واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها الإمارات هي اتفاقيات تجارة حرة واسعة عادة ما تتضمن أيضا بنودا تغطي مجالي الاستثمار والخدمات.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن توقيع الاتفاقية، فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 65 مليون دولار في عام 2023 بزيادة 7% عن العام السابق.

وتعد الإمارات مركزا دوليا رئيسيا لإعادة التصدير يتعامل مع البضائع المتجهة من وإلى آسيا وإفريقيا وأوروبا وأماكن أخرى.

كشف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح للإمارات نسبة نفاذ عالية إلى سوقها تصل إلى 98% من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة.

وأضاف الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش توقيع الاتفاقية بين البلدين في سان خوسيه أن ذلك يشمل الألومنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.

وأوضح الزيودي أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وتوقع أن تضيف الاتفاقية 46 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي للإمارات سنويا بحلول عام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنويا للناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.

وقال إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنويا مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية عام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وقال الوزير على منصة إكس إن الاتفاقية ستسهم في "دفع وتيرة التعاون بقطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والطيران والسياحة والبنية التحتية والخدمات المالية والمناطق الاقتصادية المتخصصة وتحفيز التجارة البينية غير النفطية البالغة 65 مليون دولار في 2023".