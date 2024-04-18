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المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة
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الفائدة

نائب رئيس المركزي الأوروبي يلمح لاحتمالية خفض الفائدة في يونيو

من دون إعطاء تفاصيل لمستقبل السياسة النقدية بعد شهر يونيو

دبي - العربية Business
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قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الأوروبي أوضح و"بكل وضوح" أنه قد يتم خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكنه كان حازمًا أيضًا في أن قرارات السياسة بخلاف ذلك لا تزال معلقة.

طرح البنك المركزي الأوروبي ملف خفض أسعار الفائدة في يونيو الأسبوع الماضي على الطاولة وأمضى الأسبوع الماضي في تعزيز هذا التوجيه، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.

وقال دي جويندوس في جلسة برلمانية في بروكسل "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية. "إذا استمرت الأمور كما تطورت مؤخرًا، فسنكون مستعدين في يونيو لتقليل القيود المفروضة فيما يتعلق بسياستنا النقدية".

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وكرر دي جويندوس أحدث توجيهات المركزي الأوروبي، بأن التضخم، عند 2.4% في مارس، سوف يحوم بالقرب من مستواه الحالي خلال الأشهر المقبلة ولكنه سيتراجع إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في العام المقبل.

وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي البالغ 4% هذا العام، أو خفضين في معدلات الفائدة بعد اجتماع يونيو/حزيران، لكن دي جويندوس رفض الكشف عن الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة، حتى لو كان بعض صناع السياسات قد طرحوا الفكرة بالفعل. من التحرك الثاني في يوليو.

وقال دي جويندوس "هناك بعض المخاطر". "إن تطور الأجور والإنتاجية وتكلفة وحدة العمل وهوامش الربح والمخاطر الجيوسياسية من الصعب للغاية أخذها في الاعتبار ووضعها في الاعتبار عندما نوضح مواقفنا".

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