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وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
اقتصاد أوروبا

وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاحات هيكلية للخروج من "البؤس" الاقتصادي

أعرب عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو لاقتصاد بلاده

دبي - العربية.نت
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ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمس الأربعاء أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.

وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3% لكلا العامين، وتوقع نموا بواقع 0.2 %في العام الحالي وبنحو 1.3 %في 2025، وفق "رويترز".

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وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".

وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.

ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي.

ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.

وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3 %في مارس/ آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

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