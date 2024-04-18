"فانغارد" تحذر من موجة ارتفاع جديدة لعوائد سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات

دقيقتان للقراءة

يقترب سوق سندات الخزانة من مستويات تهدد بإثارة عمليات بيع كبيرة، ما يدفع العائدات على سندات العشر سنوات إلى 5%، وفقاً لشركة إدارة الأصول العملاقة فانغارد.

وقال أليس كوتني، رئيس الأسعار الدولية في فانغارد، في مقابلة مع "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية Business": "نحن في منطقة خطر الآن". وقال إنه حتى التحرك البسيط للأعلى - بعد المستوى الحرج البالغ 4.75% - قد يجبر المستثمرين على التخلي عن رهاناتهم على الارتفاع، مما يفسح المجال أمام موجة من البيع يمكن أن تدفع العائدات نحو أعلى مستوياتها في عام 2007.

وتكدس المستثمرون في سندات الخزانة في أواخر العام الماضي، مراهنين على دورة تيسير سريعة من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فبينما أشارت البيانات الواردة إلى القوة المستمرة في الاقتصاد الأميركي، انقلبت السوق ضدها.

وقال كوتني، الذي يساعد في إدارة أصول فانغارد النشطة البالغة 1.7 تريليون دولار، إن الكثيرين يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم للحد من الخسائر.

وأضاف كوتني: "ما زلنا نعتقد أن هناك مراكز شراء متبقية". "إذا لم يتم حل هذا الأمر بشكل منظم، فإن هذا التحرك غير المنظم يمكن أن يكون هو ما يقودنا في النهاية إلى 5%".

وتفاقم هذا الاضطراب خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل مستمر. وقفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.7% يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع إلى 4.57% يوم الخميس. ويراهن التجار على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو وقت متأخر بكثير عن التوقعات في يونيو قبل شهر واحد فقط.