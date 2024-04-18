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اقتصاد السعودية

"موانئ" السعودية تضيف خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري

بهدف تعزيز ربط موانئ المملكة بموانئ الإمارات والكويت والخليج

دبي - العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم الخميس، إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الجبيل التجاري بهدف تعزيز ربط موانئ المملكة بموانئ الإمارات والكويت والخليج.

وأوضحت الهيئة في بيان على منصة إكس أن خدمة الشحن الجديدة تابعة لشركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين لنقل الحاويات والخدمات اللوجستية المتكاملة في العالم.

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وأضافت الهيئة أن الخدمة الجديدة تعمل على ربط ميناء الجبيل التجاري بموانئ أبو ظبي وجبل علي بالإمارات والشعبية والشويخ بالكويت عبر رحلات أسبوعية منتظمة بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقالت إن الخدمة "تسهم في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري واللوجستي كونه يمتلك تجهيزات متطورة قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن".

وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

ووفقا للبيان، تعد خدمة الشحن الملاحية الجديدة هي الثامنة في سجل الخدمات التي تمت إضافتها خلال العام الجاري بما يعزز حركة سلاسل الإمداد العالمية، وتعمل على رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بموانئ المملكة.

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