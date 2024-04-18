"مورغان ستانلي": بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة في مايو

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قال "مورغان ستانلي" إن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة في مايو، فيما يعتبر توقعات نادرة لإعادة الثقة مع تراجع معنويات السوق بقيام محافظ البنك أندرو بايلي بمثل هذه الخطوة.

وفي مقابلة مع "CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، قال كبير الاقتصاديين في "مورغان ستانلي" ينس آيزنشميدت: "ما زلنا نفكر في خفض سعر الفائدة في مايو"، مكررًا التزام البنك بمكالمة سابقة.

أصبحت وجهة النظر المتناقضة لبنك وول ستريت الآن بعيدة كل البعد عن الإجماع، حيث يقوم السوق حاليًا بتسعير أول خفض لسعر الفائدة لبنك إنجلترا في سبتمبر، وفقًا لبيانات LSEG. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة في وقت ما قبل 28 يناير 2025.

تضاءلت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ألقى التضخم الأميركي الثابت والتعليقات المتشددة بشكل متزايد من بنك الاحتياطي الفيدرالي بظلال من الشك على مشهد تراجع التضخم العالمي.

وحتى البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار الأسبوع الماضي إلى خفض قادم لأسعار الفائدة، قال إن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط يمكن أن تهدد تلك الخطط.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، قال يوم الأربعاء إن التوقعات في أوروبا تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وأعرب عن تفاؤله بأن التضخم في المملكة المتحدة الآخذ في الانخفاض، واصفًا أحدث البيانات بأنها "تسير على الطريق الصحيح إلى حد كبير" مع التوقعات.

تراجع التضخم في المملكة المتحدة بشكل أقل بقليل من المتوقع، حيث انخفض إلى 3.2% في مارس من 3.4% في فبراير، لكنه أقل من نسبة 3.1% التي توقعها المحللون للشهر الماضي.

ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى أقل من هدفه البالغ 2% في الربع الثاني، قبل أن يرتفع مرة أخرى نحو 3% في وقت لاحق من هذا العام. وقال آيزنشميدت إن "مورغان ستانلي" يشاركه هذا الرأي.

"بشكل عام، البنوك المركزية كلها، إلى حد ما، في نفس القارب. إن عملية تقليص التضخم فيها تقلبات، وليست مؤمنة بالكامل، ولذا فأنت تريد أن تسير ببطء، وتريد أن تسير بوتيرة محسوبة".

"في الوقت نفسه، أعتقد أنه بالنسبة لكل من المملكة المتحدة والبنك المركزي الأوروبي، من الواضح أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة". وأضاف: "بينما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما قلت، لا يزال هناك المزيد من الانتظار".

قام بنك "مورغان ستانلي" يوم الاثنين بتعديل توقعاته لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بعد مراجعة سابقة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع الآن أن يقوم كلا البنكين المركزيين بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ويتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء أول تخفيض له في يونيو، وسينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول تخفيض له في يوليو.