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الشرق الأوسط

"S&P": اتساع الصراع بالشرق الأوسط قد يزيد بشدة المخاطر المتعلقة بتصنيفات دول المنطقة

أكدت أن التوتر الجيوسياسي يزيد المخاطر على أوضاع الائتمان العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، إن اتساع الصراع في الشرق الأوسط واستمراره طويلا قد يزيد بشدة المخاطر المتعلقة بتصنيفات دول المنطقة.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث اليوم، أن العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل الذي يفاقم الصراع يزيد المخاطر التي قد تنتج عن التوتر الجيوسياسي على أوضاع الائتمان العالمية.

وتابعت :"نرجح أن يظل توالي التصعيد بين الأطراف المتحاربة سمة مميزة للمشهد الجيوسياسي غير المستقر في منطقة الشرق الأوسط".

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وأوضحت أن العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل يزيد احتمال التصعيد الحاد للصراع بالشرق الأوسط.

"نتوقع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس خلال العام الجاري مع بقاء غزة في مركزها ومواصلة إيران ووكلائها الضغط على إسرائيل"، بحسب الوكالة.

وذكرت "أن هجوم إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة لم يغير بعد افتراضاتنا الأساسية العالمية للاقتصادات الكبرى".

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