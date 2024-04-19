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اقتصاد تونس

ارتفاع الصادرات الصناعية في تونس 3% في الربع الأول من 2024

معدل البطالة ارتفع إلى 16.4% في الربع الأخير من العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية يوم الخميس، أن الصادرات الصناعية نمت بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.

وقالت الوزارة في بيان إن القطاع الصناعي حقق نموا في قيمة الصادرات بنسبة 3% حيث بلغت 14.637 مليون دينار محققة بذلك فائضا على مستوى الميزان التجاري الصناعي بقيمة 635.1 مليون دينار مقابل عجز قدره 438.4 مليون دينار في الربع الأول من 2023".

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كما أعلنت الوزارة أن نوايا الاستثمار المصرح بها في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقالت في بيان "بلغت عدد المشاريع المصرح بها 966 في الربع الأول من العام مقابل 904 تصاريح في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجّلة نسبة نموّ بلغت 6.9 %".

وتابعت أن هذه المشاريع ستتيح أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل.

وأظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي ارتفاع معدل البطالة إلى 16.4% في الربع الأخير من العام الماضي.

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