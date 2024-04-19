ارتفاع الصادرات الصناعية في تونس 3% في الربع الأول من 2024

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أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية يوم الخميس، أن الصادرات الصناعية نمت بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.

وقالت الوزارة في بيان إن القطاع الصناعي حقق نموا في قيمة الصادرات بنسبة 3% حيث بلغت 14.637 مليون دينار محققة بذلك فائضا على مستوى الميزان التجاري الصناعي بقيمة 635.1 مليون دينار مقابل عجز قدره 438.4 مليون دينار في الربع الأول من 2023".

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كما أعلنت الوزارة أن نوايا الاستثمار المصرح بها في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت في بيان "بلغت عدد المشاريع المصرح بها 966 في الربع الأول من العام مقابل 904 تصاريح في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجّلة نسبة نموّ بلغت 6.9 %".

وتابعت أن هذه المشاريع ستتيح أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل.

وأظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي ارتفاع معدل البطالة إلى 16.4% في الربع الأخير من العام الماضي.