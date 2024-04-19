الجدعان: زيادة التوترات الجيوسياسية ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي

دقيقتان للقراءة

قال وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد، محمد الجدعان، إن زيادة التوترات الجيوسياسية ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجدعان على هامش جلسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة يقرون بأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام ويتجه لهبوط سلس.

وأشار إلى أنه من المؤسف للغاية أن نرى تزايد التوتر الجيوسياسي، مضيفا أنه ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول المنخفضة الدخل والتي تواجه مصاعب كذلك.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك واختارت عوضا عن ذلك أن يصدر رئيس اللجنة بيانا يقر بالتداعيات السلبية‭‭‭‭ ‬‬‬‬للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، وفقا لـ "رويترز".

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة في بيان "أعضاء اللجنة ناقشوا التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر".

وأضاف البيان "مع الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنبر لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة أقروا بأن هذه الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات".