رئيس وزراء مصر: أسعار السلع الأساسيّة تراجعت حوالي 27% في السوق المحلية

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن أسعار السلع في السوق المحليّة انخفضت بصفة عامة بنسبة 22%، مضيفا أنّ السلع الأساسية انخفضت بنسبة 27%.

وذكر مدبولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقب اجتماع للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، أن سعر الخبز الحر سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من الأحد المقبل.

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ونقل بيان أصدرته رئاسة الوزراء المصرية عن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء الذي يتولّى الأمانة الفنية للجنة، قوله إنّ هناك تخفيضات سعريّة واضحة على مستوى السلاسل التجاريّة وصلت إلى 23.8% لسبع سلع استراتيجيّة هي السكر والفول والأرز وزيت الطعام والمعكرونة والجبن الأبيض واللبن المعبأ، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار الجوهري إلى أنّ المتوسّط العام للانخفاض بلغ نحو 22.2% للسكر، و16.6% للأرز، و23.8% لزيت الطعام، و13.7% للمعكرونة المعبأة، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% للبن المعبأ.

ونقل البيان عن أحمد الوكيل، رئيس الاتّحاد العام للغرف التجارية، قوله إن انخفاضات الأسعار بسوق الجملة تتراوح بين 30 و35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إلى وجود توافق مع غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه ستقوم بإعلان الأسعار، وستجري متابعة الأسعار في جميع المحافظات.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب أنّ أسعار القمح انخفضت بنسبة تصل إلى حوالي 30% مع انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى التوافق على خفض أسعار الخبز الحر بما يقرب من 30 إلى 40%.

لكن رئيس جمعية (مواطنون ضد الغلاء) محمد العسقلاني اعتبر في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنّ "انخفاض الأسعار لا يعكس ما قامت به الحكومة من إجراءات خاصة بعد انخفاض سعر صرف الدولار من حوالي 70 جنيها في السوق الموازية إلى نحو 47 جنيها حاليا وتوفره في البنوك وتوفر السلع الأساسية بشكل كبير أيضا بعد إفراج الحكومة عن بضائع بمليارات الدولارات".

وقال العسقلاني إن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية كان سريعا للغاية، لكن ما يحدث الآن هو انخفاض تدريجي بطيء للغاية للأسعار.

ومضى قائلا "يجب أن يكون هناك دور رقابي للحكومة على الأسواق؛ الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن الآن التجار هم من يستفيد بالجانب الأكبر من هذه الإجراءات".

وبعد انخفاض أسعار الطحين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر الثلاثاء الماضي أنها تعتزم تشكيل لجنة عليا تعقد شهريا لمتابعة أسعار الخبز الحر (غير المدعّم) في ضوء تغير أسعار الدقيق (الطحين) وعناصر التكلفة.

وقال العسقلاني إن الحل الأمثل لضمان عدم تلاعب التجار بأسعار الخبز أن يتم بيعه بالكيلوغرام بدلا من الرغيف، مشيرا إلى أن وزارة التموين تقدر سعر كيلوغرام الخبز بنحو 11.5 جنيه.

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وقال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع بقيمة تتجاوز الـ 8 مليارات دولار منذ بدء الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الدولة في الآونة الأخيرة، موضحا أن أغلب البضائع التي كانت متراكمة بسبب عدم توفر الدولار قد خرجت من الموانئ.

في السياق ذاته، قال علي هاشم، وهو صاحب سلسلة متاجر لبيع المواد الغذائية، في حوار أجرته معه وكالة أنباء العالم العربي إن أسعار السلع الغذائية انخفضت بنسبة تصل إلى 15% خلال الأيام الماضية.

واستبعد هاشم، وهو أيضا عضو سابق في الغرف التجارية، أن تشهد الأسعار المزيد من الانخفاض، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر الدولار الأميركي فإن سعر الدولار الجمركي قد ارتفع من نحو 31 جنيها إلى نحو 50 جنيها.

وقال "نسبة انخفاض الدولار قابلته زيادة في الدولار الجمركي وارتفاع تكلفة التشغيل والنقل بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء؛ وغالبية الأسعار التي انخفضت (كان ذلك) بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ما دفع التجار للبيع بهامش ربح بسيط حتّى يستطيعوا الاستمرار في السوق".

وأردف قائلا "الحديث عن جشع التجّار غير صحيح؛ التاجر يسعى لزيادة مبيعاته وأرباحه؛ أمّا المبالغة في رفع الأسعار قتتسبب في قلة المبيعات وبالتالي انخفاض الأرباح".

وقال أسامه حسن، وهو صاحب أحد محال الجزارة في محافظة الجيزة، لوكالة أنباء العالم العربي إن سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء انخفض حوالي 30 جنيها في الفترة الأخيرة ليسجل 390 جنيها (حوالي ثمانية دولارات أميركية) بدلا من 420 جنيها.

وأضاف أنه لا يتوقع المزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة أن أسعار اللحوم الحيّة لا تزال مرتفعة، وأيضا مع دخول موسم عيد الأضحى الذي يزيد معه الطلب على اللحوم.

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وسجلت معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر تراجعا إلى 33.3% في مارس آذار من 35.7% في فبراير شباط، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.