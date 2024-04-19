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التغير المناخي (تعبيرية)
التغير المناخي (تعبيرية)
التغير المناخي

مؤسسة دولية: الأمطار الاستثنائية تظهر حاجة الخليج لتعزيز تدابير التهيؤ لتقلبات المناخ

قالت إن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير على غزارة الأمطار

دبي - العربية.نت
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قالت كابيتال إيكونوميكس يوم الخميس إن الأمطار الاستثنائية التي شهدتها الإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع تظهر الحاجة لتعزيز الاستثمار في تدابير التهيؤ للتقلبات الجوية وذلك لتقليل مخاطر تعطل الأنشطة الاقتصادية وتفادي أي تداعيات إنسانية.

وأشارت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير على غزارة الأمطار، إذ تزداد كمية بخار الماء في الهواء بنسبة 7% لكل ارتفاع في الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة.

وأضاف التقرير أن متوسط درجة الحرارة بمنطقة الخليج ارتفع درجتين مئويتين منذ 1990 ويتوقع البنك الدولي ارتفاعه درجة مئوية واحدة كل عشرين عاما.

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كانت الإمارات وسلطنة عمان تعرضتا هذا الأسبوع لأمطار غزيرة بشكل استثنائي بسبب منخفض جوي مما أسفر عن وقوع وفيات وتوقف النشاط الاقتصادي، وهو ما جعل الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يأمر بمراجعة حالة البنية التحتية في البلاد.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى التأثير الاقتصادي للأمطار إذ ألغى مطار دبي الدولي 300 رحلة أمس الأربعاء لكن من المتوقع أن يعود لطاقته الكاملة اليوم الجمعة.

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