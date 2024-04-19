محافظ "المركزي" العراقي يُعلن تشكيل لجنة مع الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي

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أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية يوم الخميس عن العلاق القول إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية، مؤكدا أنّ هذا يجب أن يُعالج.

وذكر أن موضوع عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية قد جرى بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف "على إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت، تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية ونضع خريطة طريق للتعاطي مع هذه القضية ونحدد الإجراءات المطلوبة".

وتابع "اتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة... ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح".

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن بلاده قدمت رسالة لصندوق النقد الدولي برغبتها في برنامج للدعم الفني، قائلا إن العراق ليس في حاجة للاقتراض.

وأوضح أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور بلاده لبدء هذا البرنامج.