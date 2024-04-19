اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

محافظ "المركزي" العراقي يُعلن تشكيل لجنة مع الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي

تهدف إلى تصحيح مخالفات المصارف المعاقبة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية يوم الخميس عن العلاق القول إن أغلب المصارف الحكومية ليس لها قنوات مع بنوك عالمية ومؤسسات دولية، مؤكدا أنّ هذا يجب أن يُعالج.

وذكر أن موضوع عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية قد جرى بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

الرئيس التنفيذي: الخطوط الملكية المغربية طرحت مناقصة لشراء طائرات جديدة سياحة وسفر طيران الرئيس التنفيذي: الخطوط الملكية المغربية طرحت مناقصة لشراء طائرات جديدة

وأضاف "على إثر الاجتماعات الأولية التي حصلت، تم عقد اجتماع موسع مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبيل أن نترجم النوايا والموافقات المبدئية ونضع خريطة طريق للتعاطي مع هذه القضية ونحدد الإجراءات المطلوبة".

وتابع "اتفقنا على تكوين فريق من الأطراف الثلاثة... ونقوم بعملية مراجعة للتقارير من مختلف المصادر التدقيقية للوقوف على طبيعة كل مخالفة من المخالفات على المصارف ونحدد الإجراء التصحيحي المطلوب لكي تكون المصارف بوضع سليم وصحيح".

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن بلاده قدمت رسالة لصندوق النقد الدولي برغبتها في برنامج للدعم الفني، قائلا إن العراق ليس في حاجة للاقتراض.

وأوضح أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور بلاده لبدء هذا البرنامج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط