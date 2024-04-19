"أمبري": على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حالة حذر

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها توصي السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر، تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقالت أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ "ضربة عسكرية إسرائيلية" على أصفهان بإيران.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم.

وقفزت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، متأثرة بتقارير عن الهجوم مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وتخلى خام برنت عن بعض تلك المكاسب، ليجري تداوله بارتفاع 1.85% إلى 88.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع عند 90.75 دولار.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.