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كابل اتصالات بحري
كابل اتصالات بحري
اقتصاد

انقطاع الإنترنت في بنغلاديش بسبب تضرر أحد الكابلات البحرية

إرسال سفينة لإصلاح العطل

دبي - العربية.نت
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انقطعت الإنترنت على نطاق واسع في بنغلاديش بسبب تلف كابل إنترنت كبير تحت البحر؛ وذلك حسبما أعلن المدير التنفيذي لشركة "بنغلاديش سابمارين كابلز"، ميرزا كمال أحمد لصحيفة "ديلي ستار".

وذكر كمال أن أحد الكابلين البحريين "جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5" (SEA-ME-WE 5) الذي يوفر لبنغلاديش الاتصال بالإنترنت تضرر، وحدث هذا الليلة الماضية بين سنغافورة وماليزيا.

وأشار المدير التنفيذي للشركة أنه سيجري إرسال سفينة إصلاح وصيانة لتصليح العطل، وأن العمل سيستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

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وقال رئيس جمعية مقدمي خدمات الإنترنت في بنغلاديش، أمداد الحق، إن تلف الكابل البحري الثاني سيؤثر بشدة على خدمات الإنترنت في بلاده لمدة أسبوع تقريبًا.

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