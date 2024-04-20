وزير المالية: مصر تستهدف تكوين احتياطيات مالية ضخمة لبناء نظام تأمين صحي شامل

دقيقتان للقراءة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل، رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أي مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.

أضاف الوزير خلال فعاليات الخاصة بالتأمين الصحي والتي حملت عنوان "التغطية الصحية للجميع" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر تعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية.

وأشار الوزير بحسب بيان وزارة المالية إلى أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية، تعزز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وتضمن رفع مستوى الجودة.

وأوضح الوزير أن هناك حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية، وأن الدولة تعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص حتى يقود نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى دراسة التعاون مع كبرى المؤسسات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية ذات جودة، كما تتم دراسة آليات "التطبيب عن بعد" والتقنيات الرقمية التي تسهم في تحسين خدمات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.

وأسهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد على 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وعززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس) وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.