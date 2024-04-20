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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

"المركزي" التركي يوقع اتفاقية مع نظيره البرازيلي لتعزيز التعاون

البنك التركي وقع أيضاً مذكرة تفاهم مع نظيره في كازاخستان

أنقرة - رويترز
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قال البنك المركزي التركي، اليوم السبت، إنه وقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي لوضع الأساس من أجل تعزيز التعاون.

وذكر المركزي التركي في بيان أن محافظي البنكين وقعا المذكرة أمس الجمعة في واشنطن.

وأضاف أن البنكين يتطلعان إلى تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة فنية مؤسسية في مجال البنوك المركزية.

أشار البنك التركي إلى أنه وقع أيضا مذكرة تفاهم مع نظيره في كازاخستان لتعزيز التعاون.

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