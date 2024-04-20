"المركزي" التركي يوقع اتفاقية مع نظيره البرازيلي لتعزيز التعاون

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قال البنك المركزي التركي، اليوم السبت، إنه وقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي لوضع الأساس من أجل تعزيز التعاون.

وذكر المركزي التركي في بيان أن محافظي البنكين وقعا المذكرة أمس الجمعة في واشنطن.

وأضاف أن البنكين يتطلعان إلى تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة فنية مؤسسية في مجال البنوك المركزية.

أشار البنك التركي إلى أنه وقع أيضا مذكرة تفاهم مع نظيره في كازاخستان لتعزيز التعاون.