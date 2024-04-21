استطلاع للفيدرالي: التضخم والانتخابات الأميركية أبرز تهديدات الاستقرار المالي

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كشف مسح جديد أن التضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل تعتبر من بين المخاطر الرئيسية قد تؤثر على الاستقرار المالي، مع الإشارة أيضًا إلى المشاكل الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 على أنها "مصدر مهم محتمل للصدمات".

وكشف أحدث استطلاع نصف سنوي أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي - يشمل 25 مشاركًا في السوق وأكاديميين - أن "هناك العديد من مجالات عدم اليقين بما في ذلك السياسة التجارية وقضايا السياسة الخارجية الأخرى المتعلقة بتصاعد التوترات الجيوسياسية". "ولاحظوا أيضًا عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات الأميركية في نوفمبر"، عندما يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

تم تضمين نتائج الاستطلاع كجزء من تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينظر في قضايا مثل الرافعة المالية والمخاطرة في جميع أنحاء الاقتصاد لمحاولة تحديد نقاط المشاكل المحتملة.

صدر التقرير بعد أكثر من عامين من إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات في محاولة لإبطاء ارتفاع التضخم، وهي خطوة كان من المتوقع على نطاق واسع أن تدفع الاقتصاد إلى الركود وتفاقم الضغوط في القطاع المالي.

ويعد التقرير الأخير، مثله مثل التقارير التي سبقته حول معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، لا يظهر سوى القليل من الأدلة على انتشار المخاطر على النظام المالي على الرغم من بقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن.

لكن هذا الانطباع العام بالمرونة قد يشير إلى مشاكل محتملة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يشعرون أن الاقتصاد يحتاج إلى التباطؤ حتى يعود التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. إن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات، واستقرار البنوك، وعدم وجود فقاعات وشيكة أو تهديدات أخرى، تشير إلى أن التباطؤ لن يأتي من خلال القنوات المالية أو الائتمانية التي كانت تشكل عادة جزءا مهما من نقل السياسة النقدية.

تمت إجراء مقابلات الاستطلاع خلال شهر مارس، عندما بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تساورهم الشكوك حول الانخفاض المستمر في التضخم وأشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تأتي بالسرعة المتوقعة.

وبينما أضاف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتي كانت إلى جانب التضخم هي المخاطر الأكثر ذكراً، فإن مستوى "عدم اليقين السياسي" الناجم عن تصاعد العنف في إسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وحالة عدم اليقين السياسي. وكانت السياسة الأميركية هي ثاني أكبر تهديد محتمل للنظام المالي.

ولكن عبر ما أصبح الإطار المعياري لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم نقاط الضعف المالية، تم وصف النظام بأنه في شكل ثابت إلى حد كبير على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة ومعركة التضخم المستمرة.

وكانت هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، بما في ذلك انخفاض قيم العقارات التجارية وارتفاع الرافعة المالية بين بعض صناديق التحوط الأكبر حجما.

وكانت قيم الأسهم والعقارات مرتفعة، وأشار التقرير ـ كما فعل العديد من المحللين في الفترة الأخيرة ـ إلى ارتفاع حالات التأخر في سداد ديون المستهلكين وغير ذلك من علامات التوتر بين بعض الأسر. ولكن لم يكن هناك أي معنى أن تكون ذات قاعدة عريضة.

وانخفض الدين الخاص كحصة من الناتج الاقتصادي الوطني، وحافظت الشركات على قدرة "قوية" على خدمة الديون، وكان إجمالي ديون الأسر "متواضعا"، وكلها مؤشرات على الاستقرار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "ظل النظام المصرفي سليمًا ومرنًا" مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. وعلى الرغم من أن الائتمان "يبدو أنه يتقلص بالنسبة للشركات الصغيرة"، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص التمويل "بقي دون تغيير عند مستوى منخفض".