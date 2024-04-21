التضخم السنوي في الكويت يتباطأ إلى 3.02% خلال مارس
رغم ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.17%
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن المعدل السنوي للتضخم بالكويت تباطأ إلى 3.02% في مارس/آذار من 3.36% في فبراير/شباط.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية في نشرتها الشهرية إن التضخم في الكويت بلغ 0.38% على أساس شهري نتيجة لارتفاع بعض أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5.17%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ 0.15%، وزادت أسعار الكساء وملبوسات القدم 6.37% ومجموعة خدمات المسكن 1.41%.
وارتفعت أسعار مجموعة الصحة 3.41% كما زادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية 3.9%.
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