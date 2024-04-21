الطلب الصيني على الذهب يسجل مستويات قياسية.. وخبراء يكشفون السبب!

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استحوذ صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأوقية هذا العام على اهتمام الأسواق العالمية. كانت الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعادن الثمينة في العالم، هي في مقدمة وقلب الصعود الاستثنائي.

قادت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عوامل في زيادة لمعان صورة الذهب كاستثمار. لكن تحفيز الارتفاع يؤدي إلى طلب صيني لا يلين، حيث يتطلع المتسوقون الأفراد ومستثمرو الصناديق وتجار العقود الآجلة وحتى البنك المركزي إلى السبائك كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين.

أكبر مشترٍ

وتتنافس الصين والهند عادة على لقب أكبر مشترٍ في العالم. لكن هذا تغير في العام الماضي مع تضخم الاستهلاك الصيني للمجوهرات والسبائك والعملات المعدنية إلى مستويات قياسية. وارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الصين بنسبة 10% بينما انخفض الطلب في الهند بنسبة 6%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات الصين في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 28%.

وقال العضو المنتدب لشركة الاستشارات Precious Metals Insights Ltd، فيليب كلابفيك، ومقرها هونغ كونغ، إنه لا يزال هناك مجال لنمو الطلب. وسط خيارات الاستثمار المحدودة في الصين، فإن الأزمة التي طال أمدها في قطاع العقارات، وأسواق الأسهم المتقلبة، وضعف اليوان، كلها عوامل توجيه الأموال إلى الأصول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً.

وقال: "إن حجم الأموال المتاحة في ظل هذه الظروف لأصل مثل الذهب - وفي الواقع بالنسبة للمشترين الجدد القادمين - كبير جداً". "ليس هناك الكثير من البدائل في الصين. ومع ضوابط الصرف وضوابط رأس المال، لا يمكنك مجرد النظر إلى أسواق أخرى لوضع أموالك فيها.

قفزة الواردات

على الرغم من أن الصين تستخرج ذهباً أكثر من أي دولة أخرى، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى استيراد الكثير والكميات تتزايد. في العامين الماضيين، بلغ إجمالي المشتريات الخارجية أكثر من 2800 طن - أي أكثر من كل المعدن الذي يدعم أصول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في جميع أنحاء العالم، أو حوالي ثلث المخزونات التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ومع ذلك، فقد تسارعت وتيرة الشحنات في الآونة الأخيرة. وارتفعت الواردات في الفترة التي سبقت العام القمري الجديد في الصين، وهو موسم الذروة للهدايا، وعلى مدى الشهرين الأولين من العام أعلى بنسبة 53% مما كانت عليه في عام 2023.

البنك المركزي

ويواصل بنك الشعب الصيني موجة شراء لمدة 17 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق، حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار والتحوط ضد انخفاض قيمة العملة.

إنه المشتري الأكثر حرصاً بين عدد من البنوك المركزية التي تفضل الذهب. واستحوذ القطاع الرسمي على مستويات شبه قياسية من مشتريات المعدن الثمين العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على ارتفاع المشتريات في عام 2024.

علاوة في شنغهاي

ومن المؤشرات على جاذبية الذهب أن الطلب الصيني لا يزال مزدهراً للغاية، على الرغم من الأسعار القياسية وضعف اليوان الذي يحرم المشترين من القوة الشرائية.

وباعتبارها مستورداً رئيسياً، غالباً ما يضطر مشتري الذهب في الصين إلى دفع علاوة على الأسعار الدولية. وقفز ذلك إلى 89 دولاراً للأوقية في بداية الشهر. وبلغ المتوسط خلال العام الماضي 35 دولاراً مقابل متوسط تاريخي قدره 7 دولارات فقط.

من المؤكد أن الأسعار المرتفعة من المرجح أن تخفف من بعض الحماس للسبائك، لكن السوق تثبت مرونتها على نحو غير عادي. عادة ما يلجأ المستهلكون الصينيون إلى شراء الذهب عندما تنخفض الأسعار، مما ساعد على إنشاء أرضية للسوق خلال أوقات الضعف. لكن الأمر ليس كذلك هذه المرة، حيث تساعد شهية الصين في دعم الأسعار عند مستويات أعلى كثيرا.