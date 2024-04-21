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اللجنة التوجيهية لصندوق النقد والبنك الدولي تؤكد ضرورة توسيع نطاق المساءلة

واشنطن - رويترز
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شددت اللجنة التوجيهية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على ضرورة توسيع نطاق المساءلة في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسستان إصلاحات لمساعدة البلدان على مواجهة تغير المناخ وغيره من المشكلات.

وقال محمد بن هادي الحسيني، الذي يشغل منصب وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات ويرأس أيضا لجنة التنمية المشتركة هذا العام "علينا أن نحمل أنفسنا مسؤولية أوسع بينما نتحول إلى بنك أفضل وأكبر".

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وأصدر الحسيني إعلانا بصفته رئيس اللجنة، بدلا من أن يصدر بيانا رسميا، وسط خلافات تتعلق بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكنه أشار إلى المخاطر الاقتصادية التي تشكلها الصراعات.

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وجاء البيان مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من نهايتها هذا الأسبوع.

وحث محافظو المؤسستين البنك الدولي على مواصلة تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية، وطلبوا من إدارته المضي قدما في إصلاحات مشاركة البلدان وتعزيز التشخيص القُطري.

كما طالبوا بزيادة التعاون بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان على زيادة الإيرادات الداخلية، وفي قضايا مثل تغير المناخ والتأهب للأوبئة فضلا عن القدرة على تحمل الديون.

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