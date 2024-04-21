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منتج (صح) المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)
منتج (صح) المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)
اقتصاد السعودية

بدء الاشتراك بإصدار أبريل لمنتج "صح" في السعودية.. اليوم

بنسبة عائد 5.59%

دبي - العربية.نت
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تبدأ اليوم الأحد فترة الاشتراك في الجولة الادخارية الثالثة لمنتج "صح" للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد عن شهر أبريل، بنسبة عائد 5.59%، عبر الاشتراك من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وفقاً لما نشرته "صكوك حكومية" على حسابها بمنصة "إكس".

وستكون فترة الاشتراك بداية من اليوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، على تمام الساعة 10 صباحاً، وحتى الثالثة مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

ويكون الحد الأدنى للاشتراك صك واحد بقيمة 1000 ريال، أما الحد الأعلى للاشتراك فيكون 200 صك بقيمة 200 ألف ريال. وستكون فترة الاشتراك لمدة سنة واحدة.

يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.

ويتم ذلك من خلال تحفيز الأفراد على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

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