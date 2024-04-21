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المركزي الأوروبي

عضو بـ"المركزي" الأوروبي يطالب بعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة

قال: المخاطر الجيوسياسية واحتمال ارتفاع أسعار الطاقة ترفع توقعات زيادة التضخم

دبي - العربية.نت
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شدد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماديس مولر، على أهمية أن لا يتعجل المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل متسارع بعد الخفض المتوقع في يونيو المقبل.

وذكر مولر، أن "المركزي" الأوروبي يجب أن ينتظر إلى أن يتأكد بأن معدلات التضخم تتجه انخفاضا إلى المستهدفات وبشكل مستدام.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية واحتمال ارتفاع أسعار النفط والطاقة تضيف من المخاطر الصعودية لمعدلات التضخم في المستقبل القريب، مطالبا بخفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل في يونيو.

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طرح البنك المركزي الأوروبي ملف خفض أسعار الفائدة في يونيو الأسبوع الماضي على الطاولة وأمضى الأسبوع الماضي في تعزيز هذا التوجيه، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي البالغ 4% هذا العام، أو خفضين في معدلات الفائدة بعد اجتماع يونيو/حزيران، لكن دي جويندوس رفض الكشف عن الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة، حتى لو كان بعض صناع السياسات قد طرحوا الفكرة بالفعل. من التحرك الثاني في يوليو.

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