اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار الصندوق السعودي للتنمية
شعار الصندوق السعودي للتنمية
اقتصاد عمان

"السعودي للتنمية" يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار مع بنك التنمية العماني

في إطار الدعم المقدم من المملكة لسلطنة عمان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عُمان؛ اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 67 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق، لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع في مقر بنك التنمية العماني، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثّل الصندوق في التوقيع مدير العمليات المالية رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة سعيد القحطاني ومدير الخزانة بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة زاهر العبري، فيما وقع الرئيس التنفيذي حسين اللواتي من جانب البنك.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، ويُعد بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عُمان المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

يذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع بنك التنمية في سبتمبر من العام الماضي، تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، كما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط