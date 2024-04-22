ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي لأعلى مستوياته على الإطلاق
2.4 تريليون دولار قيمة الإنفاق العسكري العالمي في 2023
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ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي، بقيادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "Sipri".
وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق العسكري حول العالم مستوى قياسيا عند 2.44 تريليون دولار في 2023، مرتفعًا بنحو 7% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر زيادة منذ عام 2009.
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وأوضح "Sipri" أن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإنفاق العسكري الذي بلغ 916 مليار دولار في 2023.
وفي المركز الثاني جاءت الصين، التي عززت الإنفاق العسكري بنسبة 6%، وخصصت حوالي 296 مليار دولار للجيش في عام 2023.
وفي روسيا - صاحبة المركز الثالث - ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 24% ليصل إلى 109 مليارات دولار في 2023.
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