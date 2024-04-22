التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.9% في مارس
التضخم الأساسي صعد 0.3% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي
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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي في المملكة، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.9% في مارس/آذار من 0.3% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 0.9% مقارنة بالعام السابق، في حين زاد التضخم في المواد غير الغذائية 1.1%.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.3% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي.
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